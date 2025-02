Tržni inšpektorat v poostren nadzor prodaje alkohola in tobaka mladoletnim

Ljubljana, 28. februarja - Tržni inšpektorat bo tudi letos v marcu in aprilu izvajal poostren nadzor prodaje alkoholnih pijač ter tobačnih in povezanih izdelkov mlajšim od 18 let. V izogib morebitnim nevšečnostim vse ponudnike tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač poziva, da dosledno spoštujejo zakonska določila.