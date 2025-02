Vreme: Danes in v soboto bo večinoma oblačno

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 11, na Primorskem do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija.

V soboto bo oblačno. Pojavljale se bodo rahle padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer še nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo tekom dneva razjasnilo. Na Primorskem bo še pihala burja, v notranjosti severovzhodni veter. V ponedeljek bo jasno. Zjutraj bo slana, čez dan bo postopno topleje. Burja na Primorskem bo oslabela.

Vremenska slika: Nad delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje s središčem nad Poljsko, nad zahodno Evropo se krepi anticiklon. Od jugovzhoda nad naše kraje doteka občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v alpskem svetu bodo krajevne padavine. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka burja. V soboto bo oblačno. Pojavljale se bodo rahle padavine, v višjih legah tudi kot rahel sneg. Burja ob severnem Jadranu se bo nekoliko okrepila.

Biovreme: Danes in soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.