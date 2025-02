Na konferenci o biodiverziteti dosegli dogovor o financiranju

Rim, 28. februarja - Delegati iz skoraj 200 držav so se na konferenci ZN o biodiverziteti (COP16) v Rimu dogovorili o tem, kako bodo naslednjih nekaj let financirali zaščito narave in biotske raznovrstnosti. Države so tako presegle delitve, zaradi katerih je bila zadnja konferenca novembra lani v Kolumbiji prekinjena.