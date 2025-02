V Rimskih Toplicah slovesno odprli novo športno dvorano z zunanjimi igrišči

Rimske Toplice, 28. februarja - V Rimskih Toplicah so danes tudi uradno s slovesnostjo odprli novo športno dvorano in zunanja igrišča pri Osnovni šoli Antona Aškerca. Z gradnjo telovadnice so začeli pred tremi leti, 3,1 milijona evrov vreden projekt pa so dokončali lansko jesen. Država je za investicijo, na katero so v kraju čakali dolga leta, prispevala dober milijon evrov.