Dončić in Lakers do nove zmage, poraz Čančarjevega Denverja

Los Angeles, 28. februarja - Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu prišli do nove zmage s 111:102 proti ekipi Minnesota Timberwolves. Slovenski as Luka Dončić je vpisal 21 točk, 13 skokov in pet asistenc. Denver Nuggets, za katere Vlatko Čančar zaradi poškodbe še vedno ne igra, pa so izgubili na gostovanju pri Milwaukee Bucks s 112:121.