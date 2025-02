Romunska policija med preiskavo Georgescuja zasegla orožje in denar

Bukarešta, 28. februarja - V okviru preiskave skrajno desnega romunskega predsedniškega kandidata in zmagovalca razveljavljenega prvega kroga volitev Calina Georgescuja so policisti zasegli granate, več kosov orožja in streliva ter denar, je v četrtek sporočila romunska policija. Georgescuja je pred tem tožilstvo obtožilo zaradi lažnih izjav o financiranju volitev.