Ljubljana, 27. februarja - V 27. krogu košarkarske evrolige je bil na sporedu tradicionalni derbi med Real Madridom in Barcelono. Dvoboj v Madridu so z dobili gostitelji, ki imajo zdaj v boju za uvrstitev v izločilne boje enak izkupiček kot tokratni tekmeci, 14 zmag in 13 porazov.