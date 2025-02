Newyorške borze končale v rdečem

New York, 27. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili močno navzdol, saj so bili rezultati ameriškega podjetja Nvidia za vlagatelje slabši od pričakovanih, medtem ko negotovost glede ameriške trgovinske politike še naprej spodkopava trg, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.