Trump še ni izrazil pripravljenosti za varnostna jamstva Ukrajini

Washington, 27. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump in britanski premier Keir Starmer pred začetkom pogovorov za zaprtimi vrati danes pred novinarji v Beli hiši nista izrazila enotnega stališča glede nadaljevanja politike do Ukrajine. Trump namreč ni potrdil pripravljenosti za varnostna jamstva Ukrajini v zameno za dostop do redkih zemelj in drugih surovin.