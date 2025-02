Izidi nordijske kombinacije na SP v Trondheimu

1. Yuna Kasai (Jap) 121,0 točke (3. v teku, 3. v skoku) 2. Gyda Westvold Hansen (Nor) - 2,3 (1./6.) 3. Haruka Kasai (Jap) 5,4 (8./2.) 4. Alexa Brabec (ZDA) 9,6 (7./8.) 5. Jenny Nowak (Nem) 9,8 (11./5.) 6. Nathalie Armbruster (Nem) 12,1 (4./9.) 7. Lisa Hirner (Avt) 15,3 (14./4.) 8. Marte Leinan Lund (Nor) 18,9 (2./13.) 9. Ingrid Laate (Nor) 27,0 (32./1.) 10. Ida Marie Hagen (Nor) 27,2 (5./17.) 11. Ema Volavšek (Slo) 33,4 (9./18.) ... 16. Tia Malovrh (Slo) 38,6 (16./16.) 18. Teja Pavec (Slo) 42,6 (27./11.) 23. Maša Likozar Brankovič (Slo) 55,0 (12./27.)