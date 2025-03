Zavarovalnice zaradi goljufij z večmilijonsko škodo

Ljubljana, 23. marca - V Sloveniji zavarovalniški sektor zaradi goljufij vsako leto izgubi med 100 in 200 milijonov evrov. Najpogostejše so na področju avtomobilskih zavarovanj, se pa pojavljajo tudi pri premoženjskih in nezgodnih zavarovanjih. Pri odkrivanju goljufij si zavarovalnice pomagajo tudi z umetno inteligenco.