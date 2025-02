Izolska bolnišnica v minulem letu s presežkom

Izola, 27. februarja - Svet zavoda izolske bolnišnice se je na današnji seji seznanil s finančnim poslovanjem minulega leta. Poslovali so pozitivno, za ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki, ki znaša okrog 1,17 milijona evrov, pa so predlagali, da se nameni nakupu medicinske opreme. Na seji so se seznanili tudi s čakalnimi dobami, zlasti za nevrološke preglede.