Vlada z uredbo zvišala sredstva za univerzitetna klinična centra

Ljubljana, 27. februarja - Vlada je danes sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2025. Med drugim so dodatna sredstva namenili tudi za UKC Ljubljana in UKC Maribor. Centroma so v uredbi dodatno skupaj namenili 31,6 milijona evrov, in sicer zaradi zahtevnosti obravnav in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.