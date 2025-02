Vreme: Zvečer in ponoči se bo razjasnilo

Ljubljana, 27. februarja - Zvečer in ponoči se bo razjasnilo, po nižinah bo do jutra nastala megla. V petek bo precej oblačno, v severni Sloveniji bodo plohe, v višjih legah tudi snežne, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bo jasnilo. Proti jutru se bodo v severozahodni Sloveniji začele pojavljati plohe, nad okoli 700 metrov lahko tudi snežne. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na severu se bodo še pojavljale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija.

Obeti: V soboto kaže na oblačno vreme, možne bodo rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo se bo razjasnilo. Na Primorskem bo še pihala burja, v notranjosti severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem in Balkanom sta manjša ciklona. Alpam se približuje nova šibka hladna fronta. Nad naše kraje doteka hladnejši in sprva še vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo od zahoda počasi jasnilo. Več oblačnosti bo proti jutru v Alpah, kjer se bodo začele pojavljati snežne plohe. V petek bo spremenljivo oblačno, predvsem v alpskem svetu bodo krajevne padavine. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka burja.