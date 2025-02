SDS za izredno sejo DZ o debirokratizaciji in izboljšanju poslovnega okolja

Ljubljana, 27. februarja - Poslanska skupina SDS zahteva sklic izredne seje DZ, na kateri bi poslanci obravnavali njihov predlog priporočil za debirokratizacijo in izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji. Ob tem so kritični do vlade, ki da debirokratizaciji ne posveča velikega pomena oziroma je na tem področju po oceni največje opozicijske stranke neučinkovita.