Na turistični borzi v Berlinu letos 27 slovenskih destinacij in ponudnikov

Ljubljana, 1. marca - V nemški prestolnici bo prihodnji teden ena največjih in najpomembnejših turističnih borz na svetu, ITB Berlin. Slovenska turistična organizacija (STO) bo na borzi sodelovala skupaj s 27 slovenskimi turističnimi destinacijami in ponudniki, Slovenijo pa bodo predstavili kot destinacijo izrednih umetniških in kulturnih doživetij za zahtevne goste.