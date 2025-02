Na avtocesti opit vozil v nasprotno smer in povzročil prometno nesrečo

Celje/Slovenska Bistrica, 27. februarja - Okoli treh zjutraj je voznik na avtocesti območju Slovenske Bistrice iz mariborske smeri vozil v napačno smer, pri predoru Pleterje pa nato trčil v dve tovorni in osebno vozilo. Policisti so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola in drog, zaradi nevarne vožnje pa ga bodo kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.