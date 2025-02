Izraelska vojska naj se ne bi umaknila z meje med Gazo in Egiptom

Tel Aviv, 27. februarja - Izrael se ne bo umaknil z meje med območjem Gaze in Egiptom, kot sta se v dogovoru o prekinitvi ognja dogovorila Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, danes poročajo izraelski mediji, ki navajajo neimenovanega izraelskega uradnika. Hamas je to obsodil kot kršitev že tako krhkega dogovora, navaja časnik Haaretz.