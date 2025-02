Nemški konservativci za preučitev financiranja nevladnih organizacij

Berlin, 27. februarja - Vprašalnik o financiranju in političnem delovanju nevladnih organizacij, ki ga je v bundestagu vložila unija CDU/CSU, je v sredo sprožil ostre kritike socialdemokratov in Levice. Uniji očitajo, da z vprašalnikom, ki zajema tudi organizacije, ki so sodelovale na protestih proti skrajni desnici, pod vprašaj postavlja skupine, ki branijo demokracijo.