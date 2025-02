Društvo za zdravje srca in ožilja opozarja na zdravstvena tveganja debelosti

Ljubljana, 27. februarja - Debelost je kronična, ponavljajoča se bolezen, zato je treba ukrepe za obvladovanje telesne teže izvajati vse življenje, so opozorili na novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Z debelostjo se povišajo tudi tveganja za številne bolezni, denimo sladkorno bolezen, srčno-žilna obolenja in več vrst raka.