Večer: Od devetošolca izsilila preko 70.000 evrov

Maribor, 27. februarja - Mladoletnik in polnoletni moški naj bi od devetošolca po neuradnih informacijah izsilila preko 70.000 evrov, poroča spletni Večer. Deček je izsiljevalcema nosil prihranke staršev, ki so bili namenjeni nakupu oziroma gradnji hiše. Kriminalisti in policisti zaradi tega danes na dveh naslovih opravljajo hišne preiskave, še poroča Večer.