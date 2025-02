Ravnateljica vrtca Moravske Toplice zavrača očitke o mobingu

Moravske Toplice, 27. februarja - V Vrtcu Moravske Toplice se soočajo z napetostmi med vodstvom in nekaterimi zaposlenimi. Težave so se začele junija lani, po nastopu nove ravnateljice Biserke Ocvirk. Ta poudarja, da o mobingu ni bilo nobenih uradnih prijav. Inšpektorat za šolstvo pa je za STA navedel, da so prejete pobude glede domnevnih kršitev odstopili inšpektoratu za delo.