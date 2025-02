Klaebo in Sundling premočna na sprintu na SP

Trondheim, 27. februarja - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Švedinja Jonna Sundling sta na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu na Norveškem osvojila naslov svetovnega prvaka in prvakinje v sprintu v prostem koraku v smučarskem teku. Slovencev ni bilo v izločilnih bojih uvodnega dejanja na tem prvenstvu, kjer so podelili prva kompleta medalj.