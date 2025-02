V Brčkem na severu BiH zaradi suma trgovine z otroki pridržali osem ljudi

Brčko, 27. februarja - Odkar so v torek v eni od hiš na območju samoupravnega okrožja Brčko na severu Bosne in Hercegovine našli več deset otrok, mlajših od 12 let, je tamkajšnja policija pridržala osem ljudi. Otroci so bili po navedbah policije verjetno del mednarodne verige trgovine z ljudmi, poročajo mediji v BiH.