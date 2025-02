Izidi smučarskega teka na SP v Trondheimu

* Izidi, smučarski tek, sprint: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:45,74 2. Federico Pellegrino (Ita) + 0,67 3. Lauri Vuorinen (Fin) 4,79 4. Jules Chappaz (Fra) 4,99 5. Michal Novak (Češ) 6,07 6. Lucas Chanavat (Fra) 24,05 ... - izpadli v kvalifikacijah: 39. Miha Šimenc (Slo) 43. Nejc Štern (Slo) 55. Vili Črv (Slo) 70. Anže Gros (Slo) - ženske: 1. Jonna Sundling (Šve) 3:03,36 2. Kristine Stavaas Skistad (Nor) + 2,13 3. Nadine Fähndrich (Švi) 2,84 4. Maja Dahlqvist (Šve) 9,60 5. Julia Kern (ZDA) 10,53 6. Lotta Udnes Weng (Nor) 26,43 ... - izpadla v kvalifikacijah: 52. Eva Urevc (Slo)