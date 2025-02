Slovenija lani uvozila več kot 12 milijonov evrov karnevalskih izdelkov

Ljubljana, 28. februarja - Za pust so značilni maske, kostumi in šeme. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je Slovenija lani uvozila za 12,2 milijona evrov prazničnih, karnevalskih in drugih podobnih izdelkov za razvedrilo, izvozila pa jih je za nekaj več kot 4,2 milijona. Glavna trgovinska partnerica za tovrstne izdelke je bila Italija, kažejo podatki Sursa.