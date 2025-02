Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 27. februarja - Nevarnost snežnih plazov je nad višino okoli 1700 metrov znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Do danes zjutraj je v zadnjih 24 urah zapadlo od 20 centimetrov do 30 centimetrov novega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Predvsem so nevarna strmejša pobočja z napihanim snegom, ki jih najdemo na južnih in jugozahodnih straneh. Klože lahko sprožimo že ob manjši obremenitvi. V visokogorju je na strmejših pobočjih možno spontano plazenje suhega nesprijetega snega. Dodatna nevarnost so še vedno prisotne šibke plasti v globljih plasteh, ki jih lahko porušimo ob nekoliko večji obremenitvi.

Do danes zjutraj je v zadnjih 24 urah nad višino okoli 1700 metrov zapadlo od 20 centimetrov do 30 centimetrov novega snega, količina novega snega je v gorah razporejena precej enakomerno. Meja sneženja je bila sprva na višini okoli 1600 metrov, zvečer se je spustila še nekaj sto metrov nižje. Sneg je padel na podlago, ki je bila marsikje trdna in skorjasta, predvsem na prisojnih straneh. Pod višino okoli 1600 metrov je bil sneg bolj moker in se je s podlago bolje sprijel. Zmerno močan veter severovzhodnih smeri je na južnih in jugozahodnih smeri gradil nova območja napihanega snega. V globljih plasteh se ponekod lahko še vedno skrivajo šibke plasti.

Danes bo sprva oblačno z rahlim sneženjem, padavin bo zelo malo. Od zahoda se bo popoldne jasnilo. Sprva bo pihal šibak do zmeren severovzhodnik, ki bo čez dan še oslabel. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -1 stopinja Celzija, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija. V petek bo večinoma oblačno in megleno, pojavljale se bodo snežne plohe. Pihal bo šibak veter južnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -2 stopinje Celzija, na 2500 metrih okoli -8 stopinj Celzija. V soboto se bo nadaljevalo hladno in oblačno vremo z možnostjo rahlega sneženja. V nedeljo se bo razjasnilo. Naslednji teden bo bolj sončno in izrazito topleje.

V naslednjih dneh se snežne razmere ne bodo izraziteje spreminjale. Večja sprememba se zaradi predvidene izrazitejše otoplitve pričakuje prihodnji teden.