Vlada opozarja pred zavajajočimi oglasi na Facebooku

Ljubljana, 27. februarja - Na Facebooku so se pojavili oglasi, ki uporabnike prosijo za sodelovanje v vladni raziskavi za izboljšanje finančnega položaja državljanov nad 50 let. Vlada opozarja, da gre za zavajajoče oglase ter da raziskave ne izvajajo ali sponzorirajo, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Uporabnike družbenih omrežij pozivajo k previdnosti.