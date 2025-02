Nevladniki kritični do bruseljskega predlaga poenostavitve določenih okoljskih pravil

Ljubljana, 27. februarja - Več nevladnih organizacij je kritičnih do predloga Evropske komisije glede poenostavitve določenih okoljskih pravil za podjetja. Kot so zapisale v skupnem sporočilu, ne gre za poenostavitev, pač pa za očitno deregulacijo v interesu multinacionalk. Slovenske predstavnike v Evropskem parlamentu in Svetu pozivajo, naj spremembe zavrnejo.