V slovenskih klavnicah lani zaklali manj goved in prašičev

Ljubljana, 1. marca - V slovenskih klavnicah so lani zaklali približno 43,5 milijona perutninskih živali, 204.000 prašičev, 105.400 goved, 21.300 kuncev, 11.200 ovc, 790 konj in 600 koz. Prašičev, goved, ovc in koz so zaklali manj kot leta 2023, perutnine, kuncev in konjev pa več, je ta teden objavil državni statistični urad.