K ohranitvi bencinskega servisa v Rovtah poziva tudi KGZS

Ljubljana/Rovte, 27. februarja - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je na predsednika vlade Roberta Goloba danes naslovila poziv k ohranitvi bencinskega servisa v Rovtah. Kot so sporočili, je ta namreč zelo pomemben za približno 2000 prebivalcev in številne kmetije na tem območju. Prepričani so, da bi imelo zaprtje vrsto negativnih posledic.