Rekorder letošnje licitacije lesa na Koroškem je hlod oreha iz BiH

Slovenj Gradec, 27. februarja - Rekorder letošnje licitacije vrednejšega lesa je 11 kubičnih metrov velik hlod oreha, ki so ga na licitacijo na Koroško pripeljali iz BiH. Kupec iz Avstrije je zanj ponudil dobrih 16.500 evrov. Po kubičnem metru pa so najvišje cene tudi letos dosegali javorji rebraši. Organizatorji so kljub težavam z zagotavljanjem prostora z licitacijo zadovoljni.