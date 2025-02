Zaradi stavke na münchenskem letališču odpovedanih 80 odstotkov letov

München, 27. februarja - Varnostno in letališko osebje ter tudi drugi zaposleni na letališču v Münchnu so danes začeli dvodnevno stavko. Posledično je bilo odpovedanih 80 odstotkov vseh letov na tem letališču, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Odpovedani so tudi vsi današnji in petkovi leti med Brnikom in Münchnom, je razvidno iz voznega reda brniškega letališča.