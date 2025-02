Vreme: Danes bo dež postopno ponehal

Sredi dneva se bo v zahodni Sloveniji začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem ob burji okoli 12 stopinj Celzija. Ponoči na severozahodu niso izključene krajevne padavine, deloma kot plohe. Drugod se bo razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na severu se bodo še pojavljale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija.

Obeti: V soboto kaže na oblačno vreme, možne bodo rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo se bo razjasnilo. Na Primorskem bo še pihala burja, v notranjosti severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem in Balkanom sta manjša ciklona. Alpam se približuje nova šibka hladna fronta. Nad naše kraje doteka hladnejši in sprva še vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno in vzhodno od nas oblačno in deževno. V sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije se bo prehodno razjasnilo. Zvečer bodo v Alpah nastajale snežne plohe. Burja v Kvarnerju bo postopno slabela. V petek bo spremenljivo oblačno, predvsem v Alpskem svetu bodo krajevne padavine, deloma kot plohe. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev popuščala, v petek popoldne pa bo obremenitev zaradi vremena znova naraščala.