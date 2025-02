Pistons do osme zaporedne zmage, Oklahoma slavila v Brooklynu

New York, 27. februarja - Košarkarji moštva Detroit Pistons so v severnoameriški ligi NBA zabeležili osmo zaporedno zmago. Na domačem parketu so bili s 117:97 boljši od branilcev naslova Boston Celtics. Vodilno moštvo zahodne konference Oklahoma City Thunder je s 129:121 slavilo v Brooklynu. New York Knicks so s 110:105 odpravili Philadelphio 76ers.