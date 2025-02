Macron sprejel zmagovalca nemških volitev Merza

Pariz, 27. februarja - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo v Elizejski palači sprejel vodjo nemške konservativne unije CDU/CSU in najverjetnejšega naslednjega nemškega kanclerja Friedricha Merza. Po poročanju nekaterih medijev sta govorila zlasti o spremembi politike ZDA do Ukrajine in evropski obrambi.