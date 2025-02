Newyorške borze končale neenotno

New York, 26. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so pozdravili rekordne prihodke proizvajalca čipov Nvidia, bili pa so zaskrbljeni zaradi napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je zagrozil s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.