Svet RTVS potrdil letno poročilo za 2024

Ljubljana, 26. februarja - Člani sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na današnji seji potrdili letno poročilo za leto 2024. Zavod je lani realiziral več kot dva milijona evrov več odhodkov kot prihodkov. Svetniki so v razpravi pohvalili delo zavoda in izpostavili večji doseg radijskih programov ter boljšo obiskanost spletnega mesta RTVS v lanskem letu.