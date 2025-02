Umrl akademski slikar Danilo Jejčič

Ljubljana, 26. februarja - Umrl je akademski slikar in ustanovni član Društva likovnih umetnikov Severne Primorske Danilo Jejčič, star je bil 92 let, so danes sporočili iz društva. Na svoji umetniški poti, tesno povezani z Ljubljanskim grafičnim bienalom, se je Jejčič izražal v različnih likovnih zvrsteh. Ustvaril si je sloves ustvarjalca, zapriseženega grafični umetnosti.