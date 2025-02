Predstavnika palestinske in izraelske prostovoljne organizacije po sprejemu nagrade na srečanju v Gorici

Nova Gorica/Gorica, 26. februarja - Palestinska prostovoljna organizacija Youth of Sumud (vztrajnost) in izraelska prostovoljna organizacija Ta'ayush (Živeti skupaj) sta dobitnici nagrade Alexandra Langerja za leto 2024. Nagrado sta šele v teh dneh prevzela njuna predstavnika, ki so ju gostili danes tudi v Novi Gorici in Gorici.