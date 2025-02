Državni svet podprl dopolnjen predlog novele zakona o financiranju občin

Ljubljana, 26. februarja - Državni svetniki so na današnji seji med drugim obravnavali dopolnjen predlog novele zakona o financiranju občin. Zakonski predlog so podprli. Ocenili so namreč, da predstavlja pomemben korak k izboljšanju sistemske ureditve financiranja občin. Ne bo pa sistem financiranja občin zaradi njihove heterogenosti nikoli v celoti sprejemljiv za vse.