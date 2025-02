Prevc na treningu v Trondheimu druga in četrta

Trondheim, 26. februarja - Smučarske skakalke so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu opravile tri serije za trening pred četrtkovimi kvalifikacijami in petkovo tekmo na srednji napravi. Glavna favoritinja za zlato kolajno, Slovenka Nika Prevc, je opravila dva skoka ter zabeležila četrti in drugi dosežek.