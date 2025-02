Po navedbah ljubljanske psihiatrične klinike tožbeni zahtevki zoper N1 utemeljeni in upravičeni

Ljubljana, 26. februarja - Univerzitetna psihiatrična klinika (UPK) Ljubljana ostro zavrača navedbe Društva novinarjev Slovenije, ki je opozorilo, da je N1 žrtev SLAPP tožb klinike. Kot so na kliniki poudarili v odzivu, ne gre za SLAPP tožbe, saj so njihovi tožbeni zahtevki vsebinsko utemeljeni in upravičeni. Prepričani so, da bo navedeno ugotovilo tudi sodišče.