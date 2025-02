V kranjski Mestni hiši razstava slik Leopolda Layerja in njegove delavnice

Kranj, 27. februarja - Izbor slik kranjskega poznobaročnega slikarja Leopolda Layerja in njegove slikarske delavnice bo na ogled na razstavi, ki jo Gorenjski muzej danes ob 18. uri odpira v Galeriji Mestne hiše v Kranju. Izbrana dela slikarja, ki je med drugim upodobil Marijo Pomagaj na Brezjah, in njegove delavnice bodo na občasni razstavi na ogled do 19. aprila letos.