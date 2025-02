Vreme: Ponoči oblačno in prehodna oslabitev padavin

Ljubljana, 26. februarja - Ponoči bo oblačno, padavine bodo prehodno oslabele in ponekod na severu lahko ponehale. Proti jutru se bo dež od jugovzhod ponovno okrepil in se razširil v notranjost, na severozahodu bo ostalo večinoma suho. Meja sneženja se bo spustila do okoli 600 metrov nad morjem, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva oblačno s padavinami, ki jih bo več na vzhodu. Padavine bodo postopno slabele in se umikale proti vzhodu ter do večera povsod ponehale. Popoldne se bo od zahoda začelo jasniti. Burja bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek ponekod na severozahodu niso izključene rahle padavine. Čez dan bo nato delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bo po nekaterih nižinah lahko nastala megla. V soboto bo večinoma oblačno, možne bodo manjše padavine.

Vremenska slika: V severnem Sredozemlju je ciklon, vremenska fronta pa je dosegla naše kraje. Pred fronto bo z jugozahodnim vetrom še dotekal vlažen in topel zrak, po prehodu fronte pa se bo od severovzhoda hladilo.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine severno in zahodno od nas postopno oslabele in večinoma ponehale, drugod bo še deževalo, meja sneženja pa se bo spuščala. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo v krajih južno in vzhodno od nas oblačno in deževno. V sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije se bo prehodno razjasnilo. Zvečer bodo v Alpah nastajale snežne plohe. Burja v Kvarnerju bo postopno slabela.