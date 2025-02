V Telekomu Slovenije zaznali kibernetski incident

Ljubljana, 26. februarja - V družbi Telekom Slovenije so zaznali kibernetski incident, v katerem so bili razkriti nekateri interni poslovni podatki. Zaradi interesa preiskave v tem trenutku ne morejo razkriti podrobnosti. So pa poudarili, da ni prišlo do vdora v zbirke podatkov o njihovih naročnikih ali o komunikacijah slednjih.