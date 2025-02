Han pričakuje razveljavitev spornega Spiritovega razpisa do konca tedna

Rimske Toplice, 26. februarja - Gospodarski minister Matjaž Han pričakuje, da bo javna agencija Spirit Slovenija do konca tedna razveljavila razpis za prestrukturiranje zasavske in savinjsko-šaleške regije, pri katerem naj bi prišlo do nepravilnosti in je odnesel tudi direktorja agencije. Razpis se bo razveljavil za vse in lahko se bodo prijavili na novega, je povedal.