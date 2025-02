Fiho lani z 2,6 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki

Ljubljana, 26. februarja - Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je na današnji seji soglasno sprejel zaključni račun za leto 2024. Za izvajanje programov in storitev invalidskih ter humanitarnih organizacij so lani namenili dobrih 21 milijonov evrov, čisti presežek prihodkov nad odhodki pa je znašal okoli 2,7 milijona evrov.