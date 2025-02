Nagrada Alojza Kocjančiča pesniku in pisatelju Franju Frančiču

Koper, 26. februarja - Priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru za leto 2024 prejme pesnik in pisatelj Franjo Frančič, so danes sporočili iz Mestne občine Koper, kjer bo predvidoma maja tudi potekala slovesna podelitev priznanja.