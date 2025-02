Izraelski avtor Noam Juran na festival Fabula po zagotovilih organizatorjev prihaja v lastnem imenu

Ljubljana, 26. februarja - Skupina, podpisana kot Mešanca, je organizatorje festivala Fabula še pred pričetkom festivala pozvala, naj umaknejo vabilo izraelskemu avtorju Noamu Juranu oz. naj jasno označijo, v kolikor prihaja na festival v lastnem imenu in se ograjuje od Izraela in izraelskih javnih institucij. S festivala so že sporočili, da Juran prihaja v lastnem imenu.